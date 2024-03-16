الإعلام الحكومي بغزة: جيش الاحتلال يرتكب مجزرة بقصف منزل غرب المخيم الجديد بالنصيرات راح ضحيتها 36 فلسطينيا غالبيتهم أطفال وبينهم نساء حوامل – موقع قناة المنار – لبنان
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March 16 2024 - 02:52

الإعلام الحكومي بغزة: جيش الاحتلال يرتكب مجزرة بقصف منزل غرب المخيم الجديد بالنصيرات راح ضحيتها 36 فلسطينيا غالبيتهم أطفال وبينهم نساء حوامل

منذ 16 mins 16 March، 2024
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