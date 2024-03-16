مستوطنون صهاينة ينتشرون في منطقة تل الرميدة بالخليل بالضفة المحتلة ويعتدون على ممتلكات الأهالي – موقع قناة المنار – لبنان
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March 16 2024 - 01:14

مستوطنون صهاينة ينتشرون في منطقة تل الرميدة بالخليل بالضفة المحتلة ويعتدون على ممتلكات الأهالي

منذ 2 ساعة 15 March، 2024
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