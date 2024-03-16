إصابات بالاختناق جراء إطلاق قوات العدو الاسرائيلي قنابل الغاز في بلدة حوسان ببيت لحم بالضفة المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
March 16 2024 - 01:14

إصابات بالاختناق جراء إطلاق قوات العدو الاسرائيلي قنابل الغاز في بلدة حوسان ببيت لحم بالضفة المحتلة

منذ 2 ساعة 15 March، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

البث المباشر

إغلاق مشاهدة