تواصل المقاومة الفلسطينة في قطاع غزة، لليوم الـ 161 على التوالي، التصدي للقوات الصهيونية المتوغلة في عدة محاور، والتي أسفرت حتى اللحظة عن مقتل (591) ضابطاً وجندياً وإصابة أكثر من (3050) آخرين حسب اعتراف جيش العدو، وما يزيد عن (6838) جريح حسب تقارير المستشفيات الصهيونية.

وقد تمكنت المقاومة منذ اليوم الأول في 7 من أكتوبر من قتل مئات الجنود وأسر نحو 250 صهيونياً. وبدأت معركة طوفان الأقصى فجر السبت السابع من أكتوبر لعام 2023م بسلسلة من عمليات اقتحام المجاهدين للمغتصبات والمواقع العسكرية في غلاف غزة براً وبحراً وجواً، وقتل وأسر مئات الجنود والمغتصبين الصهاينة.

واستهدف كتائب الشهيد عزالدين القسام 5 دبابات صهيونية من نوع “ميركفاه” بقذائف “الياسين 105” في مدينة الزهراء شمال غرب المحافظة الوسطى.

كما تمكن مجاهدو القسام من استهداف قوة صهيونية راجلة مكونة من 4 جنود تقوم بنقل عدد من العبوات الناسفة إلى داخل أخد المنازل بقذيفة “TBG” مضادة للتحصينات في مدينة الزهراء شمال غرب المحافظة الوسطى، واكدوا مقتلهم وتمزقهم إلى أشلاء.

واكد مجاهدو القسام انهم استهدفوا ناقلة جند صهيونية ودبابة من نوع “ميركفاه” بقذائف “الياسين 105” و “التاندوم” في مدينة حمد شمال مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

كما اكد مجاهدو القسام استهداف ناقلة جند صهيونية بعبوة “شواظ” ومحيطها بقذيفة “TBG” في مدينة حمد شمال مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

وبدورها، قصفت سرايا القدس تجمعات لجنود العدو شرق المنطقة الوسطى بوابل من قذائف الهاون. واكدت السرايا انه وبعد عودة مجاهديها من نقاط الاشتباك شمال مدينة الزهراء في المحافظة الوسطى، أكدوا استهدافهم عدد من الآليات العسكرية الصهيونية بالقذائف المضادة للدروع، وأكدوا وقوع قوة صهيونية بين قتيل وجريح خلال الاشتباك معها من مسافة صفر.

كما اعلنت السرايا انه وعند “تاسعة البهاء حاضرة”، قصفت مناطق سديروت ومغتصبات غلاف غزة برشقات صاروخية.

المصدر: الاعلام العسكري