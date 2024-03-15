أدّى 90 ألف مصلّ صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى المبارك، في الجمعة الأولى من رمضان المبارك. وتمكّن عشرات الآلاف من الوصول للمسجد الأقصى رغم تضييقات الاحتلال وحصاره لمدينة القدس وبلدتها القديمة، حيث انتشرت قوات الاحتلال بشكل مكثف في البلدة القديمة وعند بوابات المسجد الأقصى.

وأفادت مصادر مقدسية أن قوات الاحتلال حشدت أكثر من 3000 عنصر من عناصرها في البلدة القديمة اليوم الجمعة.

وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة أن 80 ألف مصلٍ أدوا صلاة الجمعة الأولى من شهر رمضان، في المسجد الأقصى المبارك.

وتواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي وقواته تشديد إجراءاتها العسكرية وعرقلة وصول المصلين إلى المسجد الأقصى في الجمعة الأولى بشهر رمضان، في الوقت الذي تفرض فيه شروطا تعجيزية على المصلين من الضفة.

واشترطت قوات الاحتلال الحصول على تصاريح من أهالي الضفة المتوافدين للصلاة في المسجد الأقصى وتحديد عدد المصلين المسموح لهم بالمرور إلى القدس من الضفة بـ 10 آلاف فقط، على الرغم من إعلان الاحتلال السماح للنساء فوق 50 عامًا والرجال فوق 55 عامًا بالدخول للصلاة.

المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام