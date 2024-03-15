‏‏مجاهدو المقاومة الإسلامية استهدفوا قوة ‏صهيونية في محيط موقع جل العلام أثناء تحركها خلف الجدار الحدودي بالأسلحة المناسبة ‏وأصابوها إصابةً مباشرة – موقع قناة المنار – لبنان
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المجموعة اللبنانية للإعلام
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March 15 2024 - 21:54

‏‏مجاهدو المقاومة الإسلامية استهدفوا قوة ‏صهيونية في محيط موقع جل العلام أثناء تحركها خلف الجدار الحدودي بالأسلحة المناسبة ‏وأصابوها إصابةً مباشرة

منذ 6 mins 15 March، 2024
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