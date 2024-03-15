وزير الخارجية الاميركي: نعمل بلا كلل مع إسرائيل وقطر ومصر لسد الفجوات المتبقية ومحاولة التوصل إلى اتفاق – موقع قناة المنار – لبنان
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March 15 2024 - 21:54
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المقاومة الإسلامية استهدفت تجمعاً لجنود العدو في محيط موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا المحتلة بالأسلحة الصاروخية
القوات المسلحة اليمنية: استهدفنا سفينة PACIFIC 01 الإسرائيلية في البحر الأحمر بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة
وزير الخارجية الاميركي: نعمل بلا كلل مع إسرائيل وقطر ومصر لسد الفجوات المتبقية ومحاولة التوصل إلى اتفاق
منذ 21 mins
15 March، 2024
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