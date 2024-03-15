واصلت المقاومة الاسلامية في لبنان عملياتها العسكرية ضد مواقع ومستوطنات الاحتلال عند الحدود مع فلسطين المحتلة، وذلك دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة.

ووجهت المقاومة الإسلامية رسالة إلى العدو الصهيوني، عبر مقطع فيديو نشره الإعلام الحربي، مفادها “بتوسّع … منوسّع”، وباللغة العبرية “אם תרחיב … אנו נרחיב”.

‏استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة (13:15)، موقع ‏المرج بالأسلحة المدفعية وأصابوه إصابة مباشرة. ثم استهدفوا عمد الساعة (14:05)، موقع ‏المالكية بالأسلحة الصاروخية.

كما استهدفت المقاومة عند الساعة (14:50)، تجمّعا ‏لجنود العدو الإسرائيلي قرب موقع الراهب بالأسلحة المدفعيّة، وتجمعاً آخر عند الساعة (16:00)، في محيط موقع بركة ريشا بصاروخ بركان وأصابوه إصابة مباشرة.‏

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واستهدفت المقاومة أيضاً عند الساعة (16:20)، موقع ‏الرادار في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية، وعند الساعة (16:42)، تجمعًا ‏لجنود العدو في محيط موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة ‏الصاروخية.

واستهدفت المقاومة عند الساعة (17:45)، قوة ‏صهيونية أثناء دخولها لثكنة زرعيت بالأسلحة المناسبة، وتجمعاً لجنود العدو الصهيوني في محيط حدب يارين، وذلك عند الساعة (18:35).

ومساء اليوم عند الساعة (20:55)، ‏استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية قوة ‏إسرائيلية في محيط موقع جل العلام أثناء تحركها خلف الجدار الحدودي بالأسلحة المناسبة ‏وأصابوها إصابةً مباشرة.

المصدر: الاعلام الحربي