واصلت المقاومة الاسلامية في لبنان عملياتها العسكرية ضد مواقع ومستوطنات الاحتلال عند الحدود مع فلسطين المحتلة، وذلك دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة.
ووجهت المقاومة الإسلامية رسالة إلى العدو الصهيوني، عبر مقطع فيديو نشره الإعلام الحربي، مفادها “بتوسّع … منوسّع”، وباللغة العبرية “אם תרחיב … אנו נרחיב”.
استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة (13:15)، موقع المرج بالأسلحة المدفعية وأصابوه إصابة مباشرة. ثم استهدفوا عمد الساعة (14:05)، موقع المالكية بالأسلحة الصاروخية.
كما استهدفت المقاومة عند الساعة (14:50)، تجمّعا لجنود العدو الإسرائيلي قرب موقع الراهب بالأسلحة المدفعيّة، وتجمعاً آخر عند الساعة (16:00)، في محيط موقع بركة ريشا بصاروخ بركان وأصابوه إصابة مباشرة.
واستهدفت المقاومة أيضاً عند الساعة (16:20)، موقع الرادار في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية، وعند الساعة (16:42)، تجمعًا لجنود العدو في محيط موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية.
واستهدفت المقاومة عند الساعة (17:45)، قوة صهيونية أثناء دخولها لثكنة زرعيت بالأسلحة المناسبة، وتجمعاً لجنود العدو الصهيوني في محيط حدب يارين، وذلك عند الساعة (18:35).
ومساء اليوم عند الساعة (20:55)، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية قوة إسرائيلية في محيط موقع جل العلام أثناء تحركها خلف الجدار الحدودي بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابةً مباشرة.
المصدر: الاعلام الحربي