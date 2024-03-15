سرايا القدس: استهداف عدد من الآليات العسكرية الصهيونية بالقذائف المضادة للدروع شمال مدينة الزهراء في المحافظة الوسطى ووقوع قوة صهيونية بين قتيل وجريح خلال الاشتباك معها من مسافة صفر – موقع قناة المنار – لبنان
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March 15 2024 - 21:54

سرايا القدس: استهداف عدد من الآليات العسكرية الصهيونية بالقذائف المضادة للدروع شمال مدينة الزهراء في المحافظة الوسطى ووقوع قوة صهيونية بين قتيل وجريح خلال الاشتباك معها من مسافة صفر

منذ 2 ساعة 15 March، 2024
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