كتائب القسام: مجاهدونا استهدفوا ناقلة جند صهيونية ودبابة من نوع “ميركافا” بقذائف “الياسين 105” و “التاندوم” في مدينة حمد شمال مدينة خانيونس – موقع قناة المنار – لبنان
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March 15 2024 - 21:54

كتائب القسام: مجاهدونا استهدفوا ناقلة جند صهيونية ودبابة من نوع “ميركافا” بقذائف “الياسين 105” و “التاندوم” في مدينة حمد شمال مدينة خانيونس

منذ 2 ساعة 15 March، 2024
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