المكتب الحكومي بغزة: نطالب بفتح المعابر البرية وادخال مئات الاف الاطنان من المساعدات المتكدسة على المعابر فورا – موقع قناة المنار – لبنان
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March 15 2024 - 16:42

المكتب الحكومي بغزة: نطالب بفتح المعابر البرية وادخال مئات الاف الاطنان من المساعدات المتكدسة على المعابر فورا

منذ 44 mins 15 March، 2024
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