‏مجاهدو المقاومة الإسلامية استهدفوا موقع ‏المرج بالأسلحة المدفعية وأصابوه إصابة مباشرة ‏ – موقع قناة المنار – لبنان
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March 15 2024 - 16:42

‏مجاهدو المقاومة الإسلامية استهدفوا موقع ‏المرج بالأسلحة المدفعية وأصابوه إصابة مباشرة ‏

منذ 1 ساعة 15 March، 2024
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