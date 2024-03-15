صفارات الإنذار تدوي في المالكية بالجليل الاعلى – موقع قناة المنار – لبنان
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March 15 2024 - 14:48

صفارات الإنذار تدوي في المالكية بالجليل الاعلى

منذ 30 mins 15 March، 2024
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