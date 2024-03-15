وزارة الصحة بغزة: الاحتلال ارتكب 13 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 149 شهيدا و 300 اصابة خلال ال 24 ساعة الماضية – موقع قناة المنار – لبنان
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March 15 2024 - 14:48

وزارة الصحة بغزة: الاحتلال ارتكب 13 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 149 شهيدا و 300 اصابة خلال ال 24 ساعة الماضية

منذ 48 mins 15 March، 2024
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