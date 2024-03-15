شهيد وجرحى في قصف جديد استهدف فلسطينيين ينتظرون مساعدات عند دوار الكويت بمدينة غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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March 15 2024 - 14:48

شهيد وجرحى في قصف جديد استهدف فلسطينيين ينتظرون مساعدات عند دوار الكويت بمدينة غزة

منذ 49 mins 15 March، 2024
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