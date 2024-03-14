السيد الحوثي: العدو يحاول أن يزيح الدور الصحيح والرسمي في غزة بشأن توزيع المساعدات أو الإشراف على توزيعها – موقع قناة المنار – لبنان
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March 14 2024 - 21:08

السيد الحوثي: العدو يحاول أن يزيح الدور الصحيح والرسمي في غزة بشأن توزيع المساعدات أو الإشراف على توزيعها

منذ 8 mins 14 March، 2024
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