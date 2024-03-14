السيد الحوثي: الأعداء حاولوا أن يثيروا الفتنة بأوساط المجتمع في غزة بطريقة إلقاء المساعدات لكن ذلك لم يؤثر فيهم – موقع قناة المنار – لبنان
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March 14 2024 - 21:06

السيد الحوثي: الأعداء حاولوا أن يثيروا الفتنة بأوساط المجتمع في غزة بطريقة إلقاء المساعدات لكن ذلك لم يؤثر فيهم

منذ 8 mins 14 March، 2024
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