مراسل المنار: بالتزامن مع إطلاق قذائف ضوئية في أجواء أطراف بلدة علما الشعب تطلق مدفعية العدو الاسرائيلي قذائف مدفعية بإتجاه اطراف بلدتي طيرحرفا وشمع جنوب لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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March 14 2024 - 21:06

مراسل المنار: بالتزامن مع إطلاق قذائف ضوئية في أجواء أطراف بلدة علما الشعب تطلق مدفعية العدو الاسرائيلي قذائف مدفعية بإتجاه اطراف بلدتي طيرحرفا وشمع جنوب لبنان

منذ 10 mins 14 March، 2024
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