السيد الحوثي: هناك مسؤولية وحجة كبيرة على المسلمين في تقصيرهم عن دعم المجاهدين في فلسطين مع ما يسطرونه من صمود وثبات – موقع قناة المنار – لبنان
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March 14 2024 - 21:06

السيد الحوثي: هناك مسؤولية وحجة كبيرة على المسلمين في تقصيرهم عن دعم المجاهدين في فلسطين مع ما يسطرونه من صمود وثبات

منذ 12 mins 14 March، 2024
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