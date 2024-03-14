‏مجاهدو المقاومة الإسلامية استهدفوا ‏تجمعاً لجنود العدو الصهيوني في محيط تلة الكرنتينا بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابة مباشرة ‏ – موقع قناة المنار – لبنان
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March 14 2024 - 19:26

‏مجاهدو المقاومة الإسلامية استهدفوا ‏تجمعاً لجنود العدو الصهيوني في محيط تلة الكرنتينا بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابة مباشرة ‏

منذ 2 ساعة 14 March، 2024
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