مجاهدو المقاومة الإسلامية استهدفوا تجمعاً لجنود العدو الصهيوني في محيط تلة الكرنتينا بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابة مباشرة – موقع قناة المنار – لبنان
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March 14 2024 - 19:26
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مجاهدو المقاومة الإسلامية استهدفوا تجمعاً لجنود العدو الصهيوني في محيط تلة الكرنتينا بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابة مباشرة
منذ 2 ساعة
14 March، 2024
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