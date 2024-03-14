‫يديعوت أحرونوت: الخطاب الذي ألقاه قائد الفرقة 98 أمس ليس  ‫أقل من فضيحة – موقع قناة المنار – لبنان
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March 14 2024 - 15:52

‫يديعوت أحرونوت: الخطاب الذي ألقاه قائد الفرقة 98 أمس ليس  ‫أقل من فضيحة

منذ 1 ساعة 14 March، 2024
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