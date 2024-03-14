طيران الاحتلال يشن غارات في شارع صلاح الدين في مخيم البريج وسط قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
March 14 2024 - 14:00

طيران الاحتلال يشن غارات في شارع صلاح الدين في مخيم البريج وسط قطاع غزة

منذ 60 mins 14 March، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

البث المباشر

إغلاق مشاهدة