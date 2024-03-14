إعلام العدو: رئيس الأركان الإسرائيلي يستدعي قائد الفرقة 98 لمناقشة توضيحية بعد تصريحاته يوم أمس – موقع قناة المنار – لبنان
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March 14 2024 - 11:58

إعلام العدو: رئيس الأركان الإسرائيلي يستدعي قائد الفرقة 98 لمناقشة توضيحية بعد تصريحاته يوم أمس

منذ 12 mins 14 March، 2024
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