فلسطين المحتلة :قوة من جيش الاحتلال “الإسرائيلي” تقتح قرية مسلية جنوب شرق جنين – موقع قناة المنار – لبنان
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March 14 2024 - 11:58

فلسطين المحتلة :قوة من جيش الاحتلال “الإسرائيلي” تقتح قرية مسلية جنوب شرق جنين

منذ 2 ساعة 14 March، 2024
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