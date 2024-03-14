مراسل المنار: الطيران الحربي الصهيوني نفذ غارتين بالصواريخ استهدفتا منطقة “اللبونة” جنوب بلدة الناقورة في جنوب لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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March 14 2024 - 01:18

مراسل المنار: الطيران الحربي الصهيوني نفذ غارتين بالصواريخ استهدفتا منطقة “اللبونة” جنوب بلدة الناقورة في جنوب لبنان

منذ 1 ساعة 13 March، 2024
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