السيد نصر الله: المزيد من الصبر والثبات يفرض على العدو ان يوقف عدوانه ويعترف بفشله وقبل ذلك وبعده الوعد واللطف الالهي  – موقع قناة المنار – لبنان
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March 13 2024 - 23:42

السيد نصر الله: المزيد من الصبر والثبات يفرض على العدو ان يوقف عدوانه ويعترف بفشله وقبل ذلك وبعده الوعد واللطف الالهي 

منذ 2 ساعة 13 March، 2024
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