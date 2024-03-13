السيد نصر الله: في الجبهة الشمالية تكتم شديد على الخسائر والاليات والقتلى والجرحى – موقع قناة المنار – لبنان
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March 13 2024 - 22:04
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المقاومة الاسلامية استهدفت ثكنة زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بصاروخ فلق وأصابتها إصابة مباشرة
السيد نصر الله: في الجبهة الشمالية تكتم شديد على الخسائر والاليات والقتلى والجرحى
منذ 18 mins
13 March، 2024
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