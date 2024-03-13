السيد نصر الله: جبهات المسنادة مكملة وكلها تقوم بدورها وفي جبهة اليمن لم يتمكن الاميركي والبريطاني ان يمنعوا المجاهدين من مواصلة ضرب السفن الاسرائيلية والمتوجهة الى فلسطين المحتلة هذا الموقف بركاته مهمة جدا على المعركة وعلى اقتصاد الكيان الذي بدا يهتز – موقع قناة المنار – لبنان
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March 13 2024 - 22:04

السيد نصر الله: جبهات المسنادة مكملة وكلها تقوم بدورها وفي جبهة اليمن لم يتمكن الاميركي والبريطاني ان يمنعوا المجاهدين من مواصلة ضرب السفن الاسرائيلية والمتوجهة الى فلسطين المحتلة هذا الموقف بركاته مهمة جدا على المعركة وعلى اقتصاد الكيان الذي بدا يهتز

منذ 13 mins 13 March، 2024
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