السيد نصر الله: جبهات المسنادة مكملة وكلها تقوم بدورها وفي جبهة اليمن لم يتمكن الاميركي والبريطاني ان يمنعوا المجاهدين من مواصلة ضرب السفن الاسرائيلية والمتوجهة الى فلسطين المحتلة هذا الموقف بركاته مهمة جدا على المعركة وعلى اقتصاد الكيان الذي بدا يهتز – موقع قناة المنار – لبنان
السيد نصر الله: جبهات المسنادة مكملة وكلها تقوم بدورها وفي جبهة اليمن لم يتمكن الاميركي والبريطاني ان يمنعوا المجاهدين من مواصلة ضرب السفن الاسرائيلية والمتوجهة الى فلسطين المحتلة هذا الموقف بركاته مهمة جدا على المعركة وعلى اقتصاد الكيان الذي بدا يهتز