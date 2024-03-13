السيد نصر الله: نؤكد من جبهتنا اللبنانية وقوفنا الى جانب مقاومة واهل غزة وقيادة حماس وان هذه شروط طبيعية وانسانية والقرار لكم وجبهة المساندة ستبقى في موقع المساندة ايا يكن الوقت – موقع قناة المنار – لبنان
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المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
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March 13 2024 - 22:02

السيد نصر الله: نؤكد من جبهتنا اللبنانية وقوفنا الى جانب مقاومة واهل غزة وقيادة حماس وان هذه شروط طبيعية وانسانية والقرار لكم وجبهة المساندة ستبقى في موقع المساندة ايا يكن الوقت

منذ 26 mins 13 March، 2024
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