شهيدان وعدد من الجرحى بقصف صهيوني لمنزل في مخيم جباليا شمال قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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March 13 2024 - 20:22

شهيدان وعدد من الجرحى بقصف صهيوني لمنزل في مخيم جباليا شمال قطاع غزة

منذ 48 mins 13 March، 2024
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