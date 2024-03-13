مراسل المنار: قصف مدفعي صهيوني يستهدف أطراف بلدة الناقورة – موقع قناة المنار – لبنان
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March 13 2024 - 16:54

مراسل المنار: قصف مدفعي صهيوني يستهدف أطراف بلدة الناقورة

منذ 1 ساعة 13 March، 2024
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