مراسل المنار: قصف مدفعي صهيوني يستهدف بلدة الضهيرة في جنوب لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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March 13 2024 - 15:06

مراسل المنار: قصف مدفعي صهيوني يستهدف بلدة الضهيرة في جنوب لبنان

منذ 45 mins 13 March، 2024
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