مراسل المنار : مدفعية العدو استهدفت بالقذائف بلدة يارين – موقع قناة المنار – لبنان
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March 13 2024 - 13:14

مراسل المنار : مدفعية العدو استهدفت بالقذائف بلدة يارين

منذ 13 mins 13 March، 2024
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