‫حماس: نبارك عملية الطعن البطولية عند حاجز النفق في بيت  ‫لحم  – موقع قناة المنار – لبنان
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March 13 2024 - 13:12

‫حماس: نبارك عملية الطعن البطولية عند حاجز النفق في بيت  ‫لحم 

منذ 33 mins 13 March، 2024
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