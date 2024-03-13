قائد الفرقة 98 في جيش العدو الإسرائيلي: إننا نحني رؤوسنا لفشلنا المدوي في 7 أكتوبر – موقع قناة المنار – لبنان
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March 13 2024 - 20:22

قائد الفرقة 98 في جيش العدو الإسرائيلي: إننا نحني رؤوسنا لفشلنا المدوي في 7 أكتوبر

منذ 1 ساعة 13 March، 2024
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