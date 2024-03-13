انفجار عبوة ناسفة بقوات العدو الاسرائيلي خلال الاقتحام المستمر لمدينة جنين ومخيمها – موقع قناة المنار – لبنان
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March 13 2024 - 05:14
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المقاومة الإسلامية تواصل عملياتها ضد العدو الصهيوني دعمًا لقطاع غزّة ورداً على الاعتداءات على لبنان واستشهاد مواطنين
الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله يتحدث الاربعاء عند الساعة 20:00 بتوقيت بيروت خلال أمسية قرآنية في مجمع السيدة زينب (ع) في الضاحية الجنوبية
الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله يتحدث الاربعاء عند الساعة 20:00 بتوقيت بيروت خلال أمسية قرآنية في مجمع السيدة زينب (ع) في الضاحية الجنوبية
المقاومة الإسلامية استهدفت التجهيزات التجسسية في موقعي بركة ريشا وجل العلام بالأسلحة المناسبة
انفجار عبوة ناسفة بقوات العدو الاسرائيلي خلال الاقتحام المستمر لمدينة جنين ومخيمها
منذ 1 ساعة
13 March، 2024
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