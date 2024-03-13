عدد من الجرحى بإطلاق جيش العدو الاسرائيلي النار باتجاه مجموعة من الشبان بمحيط مستشفى جنين الحكومي بالضفة المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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March 13 2024 - 05:14

عدد من الجرحى بإطلاق جيش العدو الاسرائيلي النار باتجاه مجموعة من الشبان بمحيط مستشفى جنين الحكومي بالضفة المحتلة

منذ 1 ساعة 13 March، 2024
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