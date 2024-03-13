الاشتباكات مستمرة في مخيم جنين بالضفة المحتلة بين المقاومين وقوات العدو الاسرائيلي – موقع قناة المنار – لبنان
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March 13 2024 - 05:12

الاشتباكات مستمرة في مخيم جنين بالضفة المحتلة بين المقاومين وقوات العدو الاسرائيلي

منذ 1 ساعة 13 March، 2024
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