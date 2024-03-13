سرايا القدس – كتيبة جنين: يخوض مجاهدونا اشتباكات مسلحة مع قوات العدو الاسرائيلي المقتحمة للمخيم بصليات كثيفة من الرصاص والعبوات المتفجرة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
March 13 2024 - 02:10

سرايا القدس – كتيبة جنين: يخوض مجاهدونا اشتباكات مسلحة مع قوات العدو الاسرائيلي المقتحمة للمخيم بصليات كثيفة من الرصاص والعبوات المتفجرة

منذ 1 ساعة 13 March، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

البث المباشر

إغلاق مشاهدة