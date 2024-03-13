كتائب شهداء الأقصى – عش الدبابير: استهدفنا قوات العدو الاسرائيلي في منطقة دوار العودة بمخيم جنين بصليات مباركة من الرصاص والعبوات الناسفة – موقع قناة المنار – لبنان
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March 13 2024 - 02:10

كتائب شهداء الأقصى – عش الدبابير: استهدفنا قوات العدو الاسرائيلي في منطقة دوار العودة بمخيم جنين بصليات مباركة من الرصاص والعبوات الناسفة

منذ 1 ساعة 13 March، 2024
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