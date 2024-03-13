مراسل المنار: الطيران الحربي الصهيوني يخترق حاجز الصوت في أرجاء الجنوب اللبناني – موقع قناة المنار – لبنان
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March 13 2024 - 00:40

مراسل المنار: الطيران الحربي الصهيوني يخترق حاجز الصوت في أرجاء الجنوب اللبناني

منذ 41 mins 12 March، 2024
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