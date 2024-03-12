جيش العدو الاسرائيلي ينسف منازل سكنية شرق خانيونس جنوب قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
March 12 2024 - 23:08

جيش العدو الاسرائيلي ينسف منازل سكنية شرق خانيونس جنوب قطاع غزة

منذ 11 mins 12 March، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

البث المباشر

إغلاق مشاهدة