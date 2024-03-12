اندلاع مواجهات بين الشبان وقوات العدو الاسرائيلي قرب حاجز النشاش جنوب بيت لحم بالضفة المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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March 12 2024 - 23:08

اندلاع مواجهات بين الشبان وقوات العدو الاسرائيلي قرب حاجز النشاش جنوب بيت لحم بالضفة المحتلة

منذ 27 mins 12 March، 2024
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