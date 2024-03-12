إصابتان إحداهما لطفل جراء اعتداء قوات العدو الاسرائيلي والمستوطنين الصهاينة على أهالي قرية بورين جنوب نابلس بالضفة المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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March 12 2024 - 23:08
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ارتفاع عدد الشهداء والمصابين جراء العدوان إلى أكثر من 104 آلاف 72% منهم نساء وأطفال والإحتلال يواصل ارتكاب الجرائم
إصابتان إحداهما لطفل جراء اعتداء قوات العدو الاسرائيلي والمستوطنين الصهاينة على أهالي قرية بورين جنوب نابلس بالضفة المحتلة
منذ 27 mins
12 March، 2024
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