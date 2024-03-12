المقاومة الإسلامية استهدفت ثكنة زرعيت بصواريخ بركان وأصابتها إصابةً مباشرة – موقع قناة المنار – لبنان
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March 12 2024 - 18:34

المقاومة الإسلامية استهدفت ثكنة زرعيت بصواريخ بركان وأصابتها إصابةً مباشرة

منذ 1 ساعة 12 March، 2024
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