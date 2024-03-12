مراسل المنار في البقاع : الطيران الحربي المعادي يشنّ غارة جوية بالصواريخ مستهدفًا منطقة “ضهور العيرون” خراج بلدة سرعين – موقع قناة المنار – لبنان
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March 12 2024 - 13:58

مراسل المنار في البقاع : الطيران الحربي المعادي يشنّ غارة جوية بالصواريخ مستهدفًا منطقة “ضهور العيرون” خراج بلدة سرعين

منذ 2 ساعة 12 March، 2024
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