طقس مستقر ودافىء يسيطرعلى لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة حتى بعد ظهر يوم الاربعاء حيث تبدأ بالانخفاض فتعود تدريجياً الى معدلاتها الموسمية مع ارتفاع بنسبة الرطوبة . يتحول الطقس الى متقلب ابتداءً من بعد ظهر يوم الخميس مع بعض الامطار الخفيفة خاصة في المناطق الشمالية نتيجة تمركز منخفض جوي فوق البحر الاسود مصحوب بكتل هوائية باردة نسبياً.

الطقس المتوقع في لبنان:

الثلاثاء:

صافٍ أجمالاً مع ارتفاع ملموس بدرجات الحرارة وانخفاض بنسبة الرطوبة مع رياح ناشطة خاصة في المناطق الجنوبية اعتبارا من بعد الظهر لتصل أحياناً لحدود ال٥٥ كلم/س واحتمال ظهور طبقات من الغبار.

الأربعاء:

غائم جزئياً بسحب مرتفعة مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة وبقاء نسبة الرطوبة منخفضة حيث تبدأ بالارتفاع ابتداءاً من بعد الظهر مع انخفاض بدرجات الحرارة فتنشط الرياح أحيانا مع ظهور طبقات من الغبار في الأجواء خاصة جنوب البلاد.

الخميس:

غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات وانخفاض ملموس بدرجات الحرارة فتعود الى معدلاتها الموسمية، تنشط الرياح خاصة في المناطق الشمالية وقد تصل لحدود ال ٥٥ كلم/س مع طبقات من الغبار يتحول مساءً الى غائم مع احتمال تساقط أمطار خفيفة (فجر الجمعة) خاصة شمال البلاد .

الجمعة:

غائم جزئياً الى غائم مع ضباب على المرتفعات وانخفاض إضافي طفيف بدرجات الحرارة، تتساقط أمطار خفيفة متفرقة يرافقها رياح ناشطة خاصة في المناطق الشمالية.