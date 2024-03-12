8 شهداء وعدد من المفقودين إثر قصف الاحتلال على منزل لعائلة أبو سنجر بدير البلح – موقع قناة المنار – لبنان
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March 12 2024 - 09:20

8 شهداء وعدد من المفقودين إثر قصف الاحتلال على منزل لعائلة أبو سنجر بدير البلح

منذ 42 mins 12 March، 2024
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