مراسل المنار: العدو الصهيوني يستهدف بغارتين مبنى في محيط بلدة طاريا ومبنى في محيط بعلبك عند مفرق بلدة انصار وسقوط عدد من الاصابات – موقع قناة المنار – لبنان
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March 11 2024 - 23:28

مراسل المنار: العدو الصهيوني يستهدف بغارتين مبنى في محيط بلدة طاريا ومبنى في محيط بعلبك عند مفرق بلدة انصار وسقوط عدد من الاصابات

منذ 17 mins 11 March، 2024
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