العدو الاسرائيلي يطلق قنابل الغاز والصوت باتجاه فلسطينيين قرب مفترق طارق بن زياد جنوبي الخليل بالضفة المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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March 11 2024 - 23:28
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رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله: رد المقاومة على استهداف المدنيين في القرى الجنوبية سيكون وسيبقى في عمق المستعمرات
العدو الاسرائيلي يطلق قنابل الغاز والصوت باتجاه فلسطينيين قرب مفترق طارق بن زياد جنوبي الخليل بالضفة المحتلة
منذ 2 ساعة
11 March، 2024
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